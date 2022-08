La menuiserie aluminium valorise le patrimoine des territoires dans la durée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Menuiserie aluminium Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le choix de la menuiserie aluminium c’est celui du sur-mesure qui permet de s’adapter aux particularités régionales, en neuf ou en rénovation tout en respectant les règlementations en vigueur. C’est aussi celui de la réduction des consommations d’énergie et d’un matériau alliant liberté architecturale et grande recyclabilité.

La menuiserie aluminium contribue à la réduction de la facture énergétique tout en contribuant au bien-être des occupants : un atout pour l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux déclinés dans les communes !

Grâce à leurs montants fins et robustes, les fenêtres aluminium sont les plus performantes du marché en apport de chaleur et de lumière naturelles, avec 15 à 20% de lumière en plus. Ces qualités contribuent au confort et à la qualité de vie de ses occupants. D’autre part, elles offrent une excellente isolation grâce à la rupture de pont thermique, qui, ajoutée aux apports naturels de chaleurs et de lumière, suivant la zone climatique et l’orientation, peuvent générer jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.

En rénovation, la menuiserie aluminium permet de répondre à toutes les spécificités techniques et architecturales des bâtiments existants et de contribuer à la valorisation du patrimoine dans son environnement.

Pour ce qui est du neuf, à partir de 2022, la nouvelle règlementation environnementale appelée RE2020, prend en compte le changement climatique. Elle impose notamment aux concepteurs de bâtiments de limiter les conséquences des périodes caniculaires sur l’inconfort des occupants, tout en faisant appel à des systèmes de rafraîchissement économes en énergie.

À ce titre, la menuiserie aluminium présente un avantage significatif sur le marché avec la possibilité de gérer de manière intelligente l’ouverture et les protections solaires par l’intégration de systèmes motorisés innovants.

DIRECCTE Montpellier - rénovation énergétique - Maître d’ouvrage : la Préfecture – Façadier : Barsalou

Recyclable à l’infini, l’aluminium bénéficie d’une empreinte carbone maîtrisée pour des bâtiments durables

Engagée depuis toujours dans le cercle vertueux de la recyclabilité, la menuiserie aluminium répond déjà aux besoins actuels des maîtres d’ouvrage quant aux préoccupations environnementales.

Aujourd’hui, l’aluminium issu de la déconstruction est collecté et recyclé à 95 % ! Et seulement 5 % de l’énergie primaire, utilisée pour sa production, est nécessaire pour remettre à disposition une matière aux propriétés similaires.

Pour aller plus loin dans la maîtrise de l’empreinte carbone des menuiseries et façades rideaux aluminium, le SNFA* et le GFA** ont créé la démarche de traçabilité Alu+C-. Elle permet de fournir une donnée certifiée par tierce partie et de la prendre en compte dans les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collectives du SNFA.

Lycée Paul Augier à Nice - rénovation énergétique - Maître d’ouvrage : Région PACA – Façadier : Barsalou

Design et intemporel, la menuiserie aluminium s’adapte à tous les projets architecturaux

Pour tous les projets d’ouvrages publics, en neuf ou en rénovation, la menuiserie aluminium répond aux exigences esthétiques, thermiques, acoustiques, économiques et environnementales.

Léger, résistant et personnalisable à l’infini avec un large choix de coloris et d’aspects, l’aluminium est le matériau qui apporte une identité aux ouvrages tout en répondant aux obligations des règlementations en vigueur.

Enfin, la qualité du laquage des profilés aluminium limite l’entretien des menuiseries et leur assure une grande durée de vie.

Pour vous accompagner dans la conception ou la rénovation de vos ouvrages, rendez-vous sur www.bâtir-en-alu.fr

* Organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium et cloisons démontables et mobiles

** Groupement des Fileurs d’Aluminium

Contenu proposé par le SNFA