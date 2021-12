La menuiserie aluminium prend la parole sur France Télévisions

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Jusqu’au 3 janvier 2022, la menuiserie aluminium parraine l’émission

«Affaire Conclue» sur France 2 et présente son nouveau site internet bâtir-en-alu.fr, la plateforme de référence des métiers et solutions aluminium du bâtiment.

Depuis 2020, la filière menuiserie aluminium sponsorise des programmes sur les chaînes de France Télévisions, avec FranceTV Publicité. Cette année, ce sont les émissions présentées par Sophie Davant, « La Vie des Objets », « La Chasse aux Objets » et la plus historique « Affaire Conclue », qui ont été choisies dans le cadre de sa campagne de publicité.

Pendant deux mois, les téléspectateurs verront tour à tour la variété de solutions aluminium pour un habitat design, performant et durable. Fenêtres, portes, garde-corps, façades, cloisons, véranda, pergola le tout en aluminium, s’adaptent à tous les projets et sont regroupés dans un seul et unique film de 8 secondes que vous pouvez découvrir ici.

La filière en profite pour présenter son nouvel outil : bâtir-en-alu.fr. À l’initiative du SNFA, l’organisation professionnelle représentative des fabricants, installateurs et concepteurs de menuiseries aluminium, ce site internet, en ligne depuis le 1er novembre 2021 est voué à devenir le site de référence sur tous les sujets en lien avec la menuiserie aluminium dans le secteur du bâtiment.

Il regroupe l’ensemble des informations qui concernent la menuiserie aluminium et son écosystème : présentation des solutions pour le bâtiment et des spécificités du matériau aluminium, instructions réglementaires, environnementales, techniques, marques de qualité, conseils et enfin promotion de la filière des métiers.

Ses contenus sont organisés de façon à optimiser le parcours de l’internaute et lui permettre d’accéder facilement aux informations qui le concernent, à travers trois espaces dédiés l'un pour les particuliers, un autre pour les professionnels et enfin un réservé à l'emploi et la formation.