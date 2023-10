La menuiserie à l'heure éco-responsable (1/2)

Imaginer à quoi ressembleront les fenêtres ou les protections solaires de demain s’avère une activité bien utile pour les acteurs du secteur. Pratiqué dans la confidence des bureaux d’études, l’exercice permet tout autant de confirmer certains axes de recherche que de développer de nouvelles orientations, avec à la clef des conséquences importantes en termes de budget et d’investissements.

Parmi les grandes tendances qui se dégagent, le volet environnement reste le plus regardé. L’entrée en vigueur de la RE2020 dans le neuf n’y est pas étrangère. Cette nouvelle réglementation environnementale qui s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) définie par la France en 2020 conduit en effet les fabricants à se préoccuper de l’empreinte carbone de leurs produits afin de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. L’avancée est importante, d’autant qu’une montée en puissance des exigences est attendue à l’horizon 2025, puis 2028 et 2031. Obligatoire depuis le début de l’année, la REP PMCB introduit de son côté un système d’écocontributions afin de réduire la quantité de déchets et de favoriser leur valorisation dans les filières adaptées.

Prioriser les produits écoconçus

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]