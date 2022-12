La médiathèque Charles-Nègre de Grasse, Equerre d'argent favorite de nos lecteurs

Est-ce une prime à la nouveauté ? La "persistance rétinienne" de l'effet produit par son esthétique ? La médiathèque Charles-Nègre de Grasse par Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes, Equerre d'argent 2022, est en tout cas sortie grand vainqueur de notre consultation en ligne sur les réalisations favorites des internautes depuis 1983, devançant des bâtiments emblématiques comme l'Institut du monde arabe (IMA) de Jean Nouvel et Architecture Studio (Equerre d'argent en 1987, 2e du classement) ou, pour les plus récents, le Louvre Lens (Agence, Sanaa, Equerre d'argent 2013) ou la rénovation de la tour Bois-le-Prêtre (Frédéric Druot, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Equerre d'argent 2011).

© © IMA / photo Thierry Rambaud La façade sud de l'Institut du Monde Arabe à Paris.

Le sondage qui demandait d'abord un choix par décennie puis un choix global a recueilli 110 votes. Sur le "podium" global, la médiathèque Charles-Nègre (17 votes, 15,45% des votes) est donc accompagnée de l'IMA (12 votes, 10.91 % des votes) et de la médiathèque des Gaves à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) de Pascale Guédot, Equerre d'argent 2010 (9 votes, 8,18%).

© © Ministère de l'Environnement Médiathèque intercommunale, Oloron-Sainte-Marie par Agence Pascale Guédot (Pyrénées-Atlantiques).

Le Louvre Lens a recueilli pour sa part 8 votes (7,27%) et la tour Bois-le-Prêtre, 5 (4,55%)

Voici le résultat par décennie :

2020's: Médiathèque Charles-Nègre de Grasse (Alpes-Maritimes) par Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes (Equerre d'argent 2022) - 55,5% des votes.

2010's : Médiathèque des Gaves à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) par Pascale Guédot (Equerre d'argent 2010) - 17,3% des votes.

2000's : 57 logements, rue des Suisses à Paris XIVe, de Jacques Herzog et Pierre de Meuron (Equerre d'argent 2001) - 26,4% des votes.

1990's : Maison privée à Floirac (Gironde) par Rem Koolhaas (Equerre d'argent 1998) - 16,4% des votes.

1980's : Institut du monde arabe à Paris Ve de Jean Nouvel et Architecture Studio (Equerre d'argent 1987) - 47,3% des votes.