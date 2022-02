LA MAQUETTE D'ARCHITECTURE, OBJET MAGIQUE IRREMPLAÇABLE

Maquette physique ou maquette numérique ? Depuis une dizaine d'années, les deux outils cohabitent, représentant le projet architectural avec des fonctions et des atouts distincts. Intégrée dans un flux continu d'informations partagées par tous les acteurs du projet - et plus seulement détenues par l'architecte -, la maquette numérique ne possède cependant pas cette vertu d'objet magique et quasi fétichiste que l'on reconnaît à son homologue physique.