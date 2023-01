La Maison ONF, manifeste en bois français

L'Office national des forêts (ONF) a quitté son ancien siège parisien, une tour cylindrique en béton des années 1970, pour emménager à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en lisière du parc de l'Ecole nationale vétérinaire. Le nouveau bâtiment de 7 650 m2 à 24,5 M€ HT est signé des agences associées Vincent Lavergne Architecture et Urbanisme (VLAU) et Atelier WOA. Il accueille 365 postes de travail sur six niveaux et un sous-sol de 60 places de parking.

Manifeste constructif à part entière, l'édifice est intégralement réalisé en bois français, depuis la structure jusqu'aux aménagements intérieurs. Circuit court oblige, charpentes, ossatures et planchers proviennent des forêts domaniales (Grand Est, Centre, Pays de la Loire) gérées par l'ONF et mis en œuvre par l'entreprise Mathis.

Ci-dessous, un film produit par le Pavillon de l'Arsenal. Production exécutive et réalisation : Stéphane Demoustier et Benoit Martin, Année Zéro. Image et montage : Téo Sizun, Sergio Grazia, Ludovic Denizot-Fauconnet. Musique originale : Jon Gegelman.