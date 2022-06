La Maison de la peinture remporte le Trophée du négoce Point de vente et remodeling

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Toulouse Supprimer Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Dans les agences Supprimer Trophées du Négoce Supprimer Valider Valider

L’enseigne familiale occitane a dû repenser intégralement son agence toulousaine, suite à une expropriation. L’occasion de créer un nouveau concept.

En mai 2017, La Maison de la peinture, négoce familial fort de neuf agences en Occitanie et membre du groupement Agir, apprend qu’il va devoir quitter son site historique de Toulouse, à cause du tracé d’une nouvelle ligne de métro. Les dirigeants se mettent en quête d’un nouveau site. Les dirigeants identifient un ancien point de vente de matériel électrique. Ils ont dix-huit mois pour créer leur concept, déménager et s’installer dans le nouveau point de vente. En extérieur, l’agence joue sur les différences de façade : bardage horizontal cacao pour l’accueil des professionnels, mur-rideau vitré pour la façade avec bardage clair pour l’accueil du lettrage et du logo, et nouveau calepinage des menuiseries pour l’espace administratif. L’importante surface vitrée offre tous les bénéfices de la lumière naturelle pour mettre en valeur les produits, notamment dans le showroom, qui joue sur le bois et le végétal. L’obligation du mur coupe-feu rendant le stock invisible, le choix d’ouvrants a été fait pour maintenir la vision par les clients de l’offre stockée. Un point de vente qui servira de modèle pour le renouvellement du parc d’agences de La Maison de peinture.