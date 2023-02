ÉMILE CORNEBOIS -

ÉNSA DE LYON / DIRECTEUR D'ÉTUDES : AYMERIC ANTOINE

Dans le cadre du Prix Studio, Émile Cornebois revient sur la maison Citrohan conçue par Le Corbusier en 1922 et non réalisée. Usage du béton à travers la masse et la texture, ancrage au site et rapport au sol sont les trois notions qu'il questionne.