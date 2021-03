La maire de Biarritz refuse de financer le projet de réhabilitation du plateau d’Aguilera

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Financement Supprimer Valider Valider

La municipalité de Biarritz ne compte pas subventionner le projet de rénovation du plateau d’Aguilera.

Maider Arosteguy, maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a annoncé, le 15 février 2021, son refus de financer le projet de réhabilitation du plateau d’Aguilera, porté par le groupe Gavekal, actionnaire majoritaire du club Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB). L’élue a détaillé les motivations de ce refus lors d’un point de presse, le 16 février dernier, à la mairie de Biarritz. Elle estime que le nombre de logements envisagé dans le projet est beaucoup trop éloigné de ses engagements de campagne. Selon ses mots, le financement du programme, évalué à 58 M€, reposerait essentiellement sur de l’argent public. 53 M€ viendraient en effet de ce dernier et les 5 M€ restants seraient financés par le club, une répartition inéquitable selon l’édile. De son côté, Jean-Baptiste Aldigé, président du directoire du BOPB, conteste les chiffres avancés par la municipalité. Il estime que le coût de ce projet est seulement de 24 M€ à 30 M€ et non de 58 M€.

La maire suggère au BOPB d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs pour réaliser ce projet. « Si demain l’actionnaire veut me faire de nouvelles propositions, je serai particulièrement ouverte et je les accueillerai bien évidemment. J’espère que l’actionnaire va changer d’avis et va investir dans le club », affirme-t-elle.