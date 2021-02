La Londe-les-Maures se refait une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Plusieurs projets de réhabilitation sont prévus dans la commune de La Londe-les-Maures.

La municipalité de La Londe-les-Maures (Var) se lance dans un projet de rénovation de la ville afin de la rendre plus agréable à vivre et plus propice aux rencontres. Elle a ainsi engagé, depuis le 11 janvier, des travaux de réhabilitation avenue Albert-Roux. Ces derniers s’étaleront jusqu’en mai 2021. Cette opération s’inscrit dans la continuité des travaux effectués avenue Clemenceau. Sa réalisation nécessite un montant de 2,2 M€, avec des aides du Département et de la Région.

Outre ce projet, la commune prévoit de restaurer le boulevard du Corail, dans le quartier du Valcros, la rue de la Paix et la salle des fêtes, ainsi que de réaménager l’intérieur de la maison des associations de Chateauvert. Elle envisage aussi d’étendre la mairie afin d’y reloger, dans de meilleures conditions, ses services municipaux, et d’y créer une salle de mariage digne de ce nom.