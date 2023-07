La location meublée touristique, la grande oubliée du droit de l'urbanisme

Le Code de l'urbanisme, qui vient d'être réformé en mars 2023, comprend désormais cinq destinations et vingt-trois sous-destinations. La sous-destination « meublés touristiques » n'existe pas en tant que telle alors même que l'activité « meublé touristique » est sûrement l'une des plus impactantes pour les zones tendues, et les villes et territoires touristiques.