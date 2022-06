La location de véhicule avec conducteur se met au vert avec le Groupe Berto

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Comment choisir la bonne énergie alternative pour sa flotte ? Comment verdir sa flotte de véhicules avec des énergies en pleine évolution ? Le secteur du transport prend le virage de la transition énergétique. Voici comment le Groupe Berto trace sa route du Green.

De plus en plus d’entreprises souhaitent changer l’impact de leur flux sur l’environnement. Disposer d’une distribution plus vertueuse et écologique devient un enjeu incontournable.

Depuis plusieurs années, le Groupe Berto a pris conscience de l’engagement nécessaire dans cette transition énergétique. Ainsi, il lance Flexy Green pour s’adapter aux besoins de ses clients et aux enjeux écologiques de leurs activités.

Laisser le choix de l’énergie alternative la mieux adaptée au client

Outre les enjeux écologiques qu’impliquent un tel changement dans le monde du transport, il faut également prendre en compte les contraintes et besoins de chaque client dans sa zone de distribution notamment avec les ZFE et la livraison au dernier kilomètre.

Contrairement à des prestataires qui feront le choix du tout électrique, le Groupe Berto diversifie ses flottes pour répondre aux contraintes et aux besoins métiers. Ainsi, la location de véhicules avec ou sans conducteur peut se faire sur les énergies alternatives, comme :

Le GNV et le Bio-GNV

Le B100

L’électrique

etc

C’est avec cette volonté d’offrir une flexibilité assumée que le Groupe propose son offre Flexy Green.

S’adapter aux contraintes de circulation en ZFE

Les Zones à Faibles Émissions imposent certaines restrictions de circulation dans les périmètres de grandes métropoles ou grandes villes, afin de réduire la pollution de l’air et les émissions de particules fines.

Ces règles définissent des accès géographiques à certaines catégories de véhicules selon leur rejet de pollution. Chaque véhicule doit être équipé d’une vignette Crit’air et doit rouler en ZFE selon sa catégorie et le périmètre prévu.

De plus, passer à la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur devient un enjeu économique avec la hausse des carburants.

Un investissement durable

Les infrastructures se déploient par des investissements majeurs avec près de 308 stations GNV disponibles et à venir en France. Volvo Group, Daimler Trucks et Traton investissent 500 millions pour réaliser 1700 points de recharge pour camions électriques d’ici 2027.

Le Groupe Berto vient de passer 200 véhicules de sa flotte en énergie alternative et prévoit de poursuivre l’investissement en 2022 et dans les années à venir, pour s’inscrire durablement dans cette transition énergétique.

Contenu proposé par Groupe Berto