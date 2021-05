La ligne 2 du Tram'bus, de Tarnos à Bayonne, désormais opérationnelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Transports Supprimer Valider Valider

La ligne 2 du Tram'bus, qui relie Tarnos à Bayonne, vient d’être mise en service.

La ligne 2 du Tram'bus, de Tarnos à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a été inaugurée le mardi 11 mai 2021. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-René Etchegaray, président de la Communauté d’agglomération du Pays basque, Jean-François Irigoyen, président du Syndicat des mobilités Pays basque-Adour, Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos, et Jean-Jacques Lasserre, président du Département.

Cette nouvelle ligne dessert, entre autres, le parc relais Garros, le centre-ville de Tarnos, le centre commercial l’Océan à Tarnos, la gare et le centre-ville de Bayonne, le centre hospitalier de la Côte basque, ainsi que les établissements scolaires Marracq, Largenté et Cassin. Le service est assuré par huit véhicules tous les jours, avec des fréquences de quinze minutes, entre 6 heures du matin et 22 heures.

Un budget de 82 M€ a été mobilisé dans la réalisation du projet, qui a permis de créer le nouveau parc relais à Garros, avec 245 places de stationnement.