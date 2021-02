La LGV britannique HS2 met le cap au nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Grande-Bretagne Supprimer Ligne à grande vitesse Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

La loi autorisant la construction de la ligne entre Birmingham (centre) et Crewe (nord-ouest) a été promulguée, ce qui va permettre aux travaux de débuter.

Une extension vers le nord-ouest de l'Angleterre du projet controversé de ligne de train à grande vitesse HS2 a été validée au Royaume-Uni, a annoncé jeudi 11 février le ministère britannique des Transports.

La loi autorisant la construction de la ligne entre Birmingham (centre) et Crewe (nord-ouest) a été promulguée, ce qui va permettre aux travaux de débuter, selon un communiqué.

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson a qualifié cette étape de "moment majeur de notre révolution des infrastructures", un an après avoir donné son feu vert à ce colossal projet HS2, qui reliera plus rapidement Londres au centre et au nord de l'Angleterre.

D'un coût qui pourrait dépasser les 100 milliards de livres il s'agira de la deuxième ligne à grande vitesse du Royaume-Uni après HS1, utilisée par l'Eurostar dans le sud de l'Angleterre.

Londres-Birmingham entre 2029 et 2033

L'ouverture de la nouvelle branche, baptisée phase 2a, va coïncider avec celle de la phase 1, dont la construction est en cours et qui va de Londres à Birmingham, prévue entre 2029 et 2033.

La construction de la section 2a débutera d'ici 2024 et devrait permettre de soutenir environ 5000 emplois.

Au-delà, la ligne est censée se prolonger entre 2035 et 2040 au-delà de Crewe vers Wigan et Manchester, puis plus à l'est avec une autre branche de Birmingham vers Leeds.

Le gouvernement assure que HS2 permettra de désenclaver des régions délaissées, mais le projet subit les foudres des écologistes qui dénoncent des travaux très polluants et la destruction de forêts.

Récemment, les autorités ont dû déloger une dizaine de protestataires qui s'étaient réfugiés dans un tunnel creusé non loin de la gare londonienne d'Euston où les travaux de la ligne HS2 sont en cours.