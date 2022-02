La jeunesse du BTP se distingue par son optimisme et son engagement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Recrutement BTP Supprimer NGE Supprimer France Supprimer Ressources humaines Supprimer Valider Valider

D’après un sondage réalisé par Occurrence pour NGE à l’occasion de l'élection présidentielle, les actifs de la construction âgés de 18 à 35 ans sont, avec ceux de la banque et des assurances, les plus confiants dans l’avenir. Tous secteurs confondus, les jeunes ont des attentes fortes sur l’éducation, la formation et l’environnement. Sujets dont il est à leurs yeux trop peu question dans les débats et programmes des candidats, alors que celui de l’immigration fait trop parler de lui.

La moitié des jeunes du BTP entretient une vision positive de l’avenir, contre 44 % tous secteurs confondus. C’est l’un des principaux enseignements du sondage sur l’état d’esprit des 18-35 ans (1) réalisé par Occurrence pour NGE à l’occasion de la campagne présidentielle, et publié le 22 février. Sur le registre de l’optimisme, la jeunesse de la construction arrive ainsi à la deuxième position, juste derrière la banque et les assurances (53 %).



De même 29 % des jeunes du BTP imaginent que leurs enfants vivront mieux qu’eux (contre 22 % de la moyenne de l’ensemble des secteurs), et 63 % estiment faire un métier utile à la société, quand ils sont 58 % au total.



Une forte appétence pour l’environnement



« Nous fêtons cette année nos 20 ans -nous constituons ainsi le plus jeune groupe français de BTP français-, et avions besoin d’être davantage éclairés sur les attentes des actifs qui feront le monde de demain, une de nos cibles privilégiées », contextualise Bruno Pavie, DRH du groupe de travaux publics (15 000 collaborateurs en France et à l’international), qui accueille 4 000 nouvelles recrues chaque année. Quelque 600 alternants officieront en 2022 dans les rangs de l’entreprise. « Et lorsque nous embauchons en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, c’est précisément des critères liés à la motivation, à l’enthousiasme et la volonté d’avancer qui prennent le pas sur le diplôme, l’âge ou encore le genre », appuie le DRH.

A en croire le sondage, s’ils ont les mêmes préoccupations que les autres jeunes Français, ceux du BTP les vivent avec plus d’intensité. Ainsi, sur la quasi-totalité des thèmes de la campagne présidentielle, les 18-35 ans de la construction sont les plus engagés sur les thèmes de l’environnement -65 % considèrent cette thématique « très importante », contre 57 % tous secteurs confondus-, le logement (53 %, contre 41 % de l’ensemble des répondants) ou la protection sociale (61 % versus 55 %).

Les jeunes du BTP possèdent une fibre entrepreneuriale plus développée

« L’environnement représente une des directions stratégiques du groupe pour inventer les bâtiments et les infrastructures du monde de demain, avec des projets d’innovation dans les énergies nouvelles, à l’image de nos travaux actuellement menés dans le domaine de l’hydrogène, fait valoir Bruno Pavie. Nous avons par ailleurs, de longue date, intégré à notre stratégie l’éducation et la formation, pour que les jeunes, entre autres, puisse garder la compétence et gagner en compétences. Faire évoluer nos collaborateurs et initier nos jeunes à nos métiers est presque devenu une seconde nature. C’est d’ailleurs ce qui nous a amenés, il y a deux ans à ouvrir les portes, de notre CFA maison. »



Autre apport du sondage : les jeunes actifs du BTP sont plus nombreux que l’ensemble des personnes sondées à juger efficace l’entrepreneuriat sous toutes ses formes : la création d’un commerce de proximité (73 %, contre 69 %), les cagnottes en ligne pour contribuer au financement de projets (72 %, versus 63 %), ou encore la création d’une start-up (66 %, contre 57 %).

L’éducation, la formation et le logement, sujets d’attente phares.

L’enquête révèle également les thèmes de l’élection présidentielle les plus plébiscités par les 18-35 ans de l’ensemble des secteurs. Il apparaît que 54 % d’entre eux déplorent la place trop modeste accordée aux sujets de l’éducation et de la formation dans le cadre de la campagne. De même, ils souhaiteraient voir davantage pris en compte, dans les débats et programmes des candidats, le thème du logement (53 %), de l’environnement et des inégalités sociales (49 %).



Viennent ensuite la protection sociale (48 %), le pouvoir d’achat (47 %) et l’emploi (42 %). Enfin, s’il est en revanche un sujet dont, selon un jeune sur trois, on fait trop de cas dans la campagne, c’est celui de l’immigration.

(1) Enquête menée en ligne au mois de janvier 2022 auprès d’un échantillon de 2 000 répondants âgés de 18 à 35 ans.