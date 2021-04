La halle gourmande de Saint-Ouen sera opérationnelle d’ici fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

L’ancienne usine Alstom de Saint-Ouen va être transformée en une halle gourmande d’ici 2022.

À l’arrêt depuis plusieurs années, le projet de la future halle gourmande de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) vient d’être relancé par la municipalité. Le permis de construire, visant à métamorphoser ce site d’Alstom en un lieu tourné vers la gastronomie, l’approvisionnement en circuits courts et la mise en valeur du terroir francilien, a été récemment déposé par le promoteur Frey. Cette infrastructure, répartie sur une surface de 5 000 m², accueillera des restaurants, des marchés bio et des commerces de bouche. Sa mise en service est prévue pour la fin 2022. L’aménagement et la programmation du lieu seront réalisés par l’agence design Saguez & Partners. Pour rappel, le projet a été revu afin de laisser davantage de place au végétal.

La halle gourmande se situera dans un parcours naturel que la ville entend réaménager. Elle sera aussi connectée au projet de cours des Lavandières, un important mail piéton et commercial qui ira du boulevard Victor-Hugo jusqu’à la halle. Par le biais de ce projet, la municipalité veut donner à la commune un aspect « cosmopolite, festif et novateur qui pourrait attirer les salariés, audoniens, mais aussi parisiens, en afterwork », confie Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen. La municipalité mise sur un rayonnement régional, voire international de la future halle. « Avec la ligne 14, on est à 15 minutes du Louvre. La halle gourmande pourrait devenir une destination pour les touristes étrangers, qui verront l’adresse dans leur Lonely Planet », précise l’édile.