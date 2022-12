La gestion souple du littoral bouscule les aménageurs

Le programme Life Adapto a rassemblé et renforcé les artisans d’une gestion souple des bandes côtières. Pendant cinq ans, ils ont accompagné 10 sites sélectionnés par le conservatoire du littoral, pour progresser dans l’idée d’accompagner la nature, plutôt que d’y résister ou de la subir. Ils ont livré leur bilan les 30 novembre et 1er décembre à Saint-Malo, avant de poser les jalons de Life Adapto II, pour approfondir les connaissances, élargir les périmètres des projets et en diversifier les partenaires.