La gestion intégrée des eaux pluviales au cœur de la prochaine modification du PLUi rochelais

Ne plus laisser filer l’eau mais la retenir au plus près de son point de chute pour qu’elle s’infiltre dans les sols et retrouve son cycle naturel. La nouvelle mouture du document d’urbanisme de la communauté d'agglomération de La Rochelle interdira, dès la rentrée prochaine, tout rejet des eaux pluviales dans le réseau jusqu'à la pluie centennale. Des contraintes fortes pour les opérateurs mais qui pourraient être sources d’économie.