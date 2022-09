« La gestion des risques cyber est un renforcement de notre offre historique », Philippe Maillard, directeur général d'Apave

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer Cybersécurité Supprimer France Supprimer Groupe Apave Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le groupe international spécialiste de la maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains a décidé d'accélérer dans la maitrise des risques numériques et lance une gamme d’offres unique au service de la cybersécurité et de la confiance digitale, portée par sa nouvelle entité, Apave Digital.

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer Apave digital ?

Nous continuons de déployer notre plan stratégique à cinq ans - croissance organique (nouvelles offres et dynamisme commercial, nouveau thèmes abordés) et croissance externe - et dans cette année 2 du plan, nous avons jugé que le groupe, qui se positionne autour de la maîtrise des risques, se devait d’adresser le sujet des risques numériques.

En effet, derrière ce sujet, on retrouve des métiers qu’Apave connaît bien : formation, certification ou inspection/audit. Dans le domaine des risques numériques il faut des gens compétents sur le sujet pour être capable d’exercer ces missions. C’est cette logique qui nous a guidés.

Par ailleurs, nous avions de plus en plus de demandes de clients nous disant : « vous venez contrôler mon usine, effectuer une inspection électrique ou mécanique de mes robots, est-ce que vous pouver également regarder les aspects numériques » ?

Même si nous n’avions pas les compétences « cyber » au départ, comme nous connaissons les métiers à travers lesquels la gestion des risques s’exerce, nous estimons que nous sommes légitimes en tant que tiers de confiance à apporter des solutions dans ce domaine nouveau.

Ce qu’il manquait donc au-delà de notre volonté de nous imposer sur ce nouveau champ d’expertises c’étaient des compétences. Nous avons donc fait l’acquisition en septembre 2021 de la société Oppida et de ses 35 experts en gestion des risques numériques, en « cyber », qui effectuent des tests de pénétration, des analyses de performance de la sécurité des systèmes d’information des entreprises, des TPE aux grands groupes. Oppida dispose également de toutes les accréditations nécessaires de l’Anssi, l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information.

Avec ces expertises embarquées, nous avons défini une offre plus globale autour de l’analyse, de l’inspection, de la formation et de la certification que nous sommes en train de décliner entre des équipes Apave, Oppida et d’autres sociétés spécialisées récemment acquises par le groupe comme SixFoixSept (data science), LSTI et InspeXion. Nous avons décidé de les loger au sein d’une entité spécifique que nous avons créée : Apave Digital. Aujourd’hui, une centaine de personnes travaillent sur ce sujet. Notre objectif est d’accélérer le développement, de doubler voire tripler les effectifs dans les prochaines années, en adaptant notre gamme d’offres pour être le plus pertinent face aux besoin des TPE/PME ou des collectivités locales.

[...]