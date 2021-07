La gare d’Obernai en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

La gare d’Obernai se rénove et se modernise.

La gare d’Obernai (Bas-Rhin) fait cet été l’objet d’importants travaux d’aménagement. Ce chantier, estimé à 3,9 M€, a pour but d’assurer l’accessibilité pour le plus grand nombre, selon les mots de la SNCF. Il consiste ainsi en la création d’un passage souterrain permettant de relier les deux quais de la gare en lieu et place du passage planchéié existant, la destruction du quai central et l’installation d’un nouveau quai. S’y ajoutent la mise à hauteur réglementaire du quai créé et la création de deux ascenseurs qui seront mis en service en décembre 2021. Le projet inclut en outre la mise en place d’équipements (revêtement au sol, signalétique adaptée, manchons braille…) permettant un cheminement accessible aux personnes en situation de handicap.

Ce chantier entraîne donc une perturbation de la circulation des TER : du 5 juillet au 27 août 2021, aucun train ne circulera entre Rosheim et Sélestat (Bas-Rhin). Toutefois, des cars de substitution seront mis en place et assureront des liaisons entre Rosheim et Obernai/Barr ou Sélestat. Les trains au départ de Rosheim, en direction de Molsheim (Bas-Rhin), seront retardés de quelques minutes les dimanches et jours fériés.