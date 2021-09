La Garde : réouverture de la patinoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Rénovée et réhabilitée, la patinoire de La Garde ouvre à nouveau ses portes aux passionnés de la glisse.

Lancé en 2019, le chantier de la patinoire de La Garde (Var) s’est achevé récemment. L’ouverture du site a été initialement prévue en 2020, mais la crise sanitaire a bouleversé le calendrier.

Porté par le syndicat intercommunal, le projet a eu pour objectif le maintien et la pratique des sports de glace. Il associait les communes varoises de Toulon, La Garde, Le Pradet et Le Revest. Les travaux, d’un coût total de 1,5 M€, ont été financés par les quatre communes et la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. La Région Sud a également participé à hauteur de 600 k€, tout comme le Centre national pour le développement du sport pour 500 k€ et le conseil départemental du Var pour 200 k€.

Le chantier a été divisé en plusieurs lots de travaux. Ceux-ci ont permis le désamiantage de la structure puis la démolition de l’escalier principal. Ensuite, la charpente en bois de la patinoire a été retirée pièce par pièce en vue de la pose d’une nouvelle qui réponde aux normes sismiques et d’isolation. L’étape la plus complexe du chantier fut l’installation des arcs de 11 tonnes chacun pour une portée de 50 m. La rénovation de l’éclairage a aussi figuré au programme, ainsi que celle du système de sécurité incendie et des différents locaux (accueil, bureaux, vestiaires, etc.).