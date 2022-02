La future liaison TGV Roissy-Picardie déclarée d'utilité publique

Un arrêté daté du 21 janvier pris par les préfets du Val-d'Oise, de l'Oise, de la Seine-et-Marne, de la Somme et de la Seine-Saint-Denis déclare d'utilité publique ce projet de liaison de 6,5 km et 360 M€ entre la gare TGV de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la ligne existante Paris-Amiens, ouvrant la voie aux expropriations et aux futurs travaux.