« La France est le premier pays pour Kingspan en termes de chiffre d'affaires »

Groupe de matériaux pour la construction irlandais, le groupe compte plus de 1500 collaborateurs en France ou il a développé 2 branches d’activités principales : les panneaux sandwich isolants dont la direction est assurée par Cédric Bruge et l’activité Light + Air (notamment les lanterneaux qui servent à l'éclairement, la ventilation et le désenfumage naturel des bâtiments), représentée par Raoul Roth.