« La France du vélo doit se mettre au niveau de celle des LGV », Olivier Scheider, président de la fédération des usagers de la bicyclette.

A l’approche d’un comité interministériel vélo très attendu et à l’issue de son congrès de Rennes réuni les 9 et 10 mars, la fédération des usagers de la bicyclette profite d’un vent favorable. Son président chiffre la mise à niveau de la France : 2 Mds€ d’investissement par an, dont un quart apporté par l’Etat.