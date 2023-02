La formation dans le BTP devrait décoller en 2023

Les défis que doit relever le BTP en lien avec la transition écologique et les nouveaux besoins liés à l'essor du numérique nécessitent des plans de formation ambitieux. C’est pourquoi, malgré la crise énergétique cumulée à la baisse de la commande publique et des ventes de logements neufs, l’activité de formation des entreprises du secteur devrait rester dynamique cette année. C’est l’un des enseignements du premier bilan 2022 de Constructys, l’opérateur de compétences du BTP.

L’activité de formation a ainsi progressé de 12 % en 2021 et de 6 % en 2022, et devrait donc continuer à croître. « Cette progression se traduit, notamment, par une mobilisation soutenue du FNE-Formation et des demandes accrues en formation de la part des TPE », relève l’Opco.

L’apprentissage en bonne forme

Elle s’explique aussi par une croissance de l’apprentissage, avec près de 89 000 contrats d’apprentissage financés en 2022 (+ 8 %), contre 82 000 en 2021. Comme le souligne Constructys, le succès des aides exceptionnelles à l’embauche d’alternants (prime de 6000€), à nouveau prolongées cette année, n’y est pas étranger. La hausse est moindre du côté des contrats de professionnalisation (près de 8 300 en 2022, + 2 %).



L’an passé, l’Opco du secteur s’est donc fortement mobilisé en faveur du FNE-Formation. Pour mémoire, ce dispositif accompagne les entreprises en activité partielle, en difficulté, en mutation et/ou en reprise d’activité, qui proposent des actions de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours.



« Ce sont ainsi plus de 2 158 entreprises et 16 018 stagiaires qui ont bénéficié du dispositif renforcé pour anticiper et préparer leurs salariés aux mutations et aux métiers de demain », détaille Constructys. Au total, le nombre d’entreprises bénéficiaires et de stagiaires formés a été multiplié par cinq en un an.



« Cette augmentation sans commune mesure avec ce qui était connu jusqu’alors a été rendue possible grâce à l’octroi de deux enveloppes financières dédiées au cours de l’année pour un montant global de 24 M€ alloué, chiffre Sébastien Bouleau, directeur général de l’organisme. Pour répondre aux besoins des entreprises de manière très opérationnelle, Constructys a réussi à lever, en 2022, 22 M€ (vs 5 M€ en 2021) auprès de l’État au titre du FNE-Formation. » Et de conclure : « la mobilisation remarquable de ce dispositif par les employeurs illustre sa performance pour répondre aux besoins stratégiques de toutes les entreprises et les préparer aux métiers de demain ».

Dynamisme des TPE

Les formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences (ex plan de formation) ont d’autre part augmenté de 6 % en un an (13 % dans les TP). Autre enseignement : l’année 2022 marque une hausse de la mobilisation des TPE auprès de Constructys, avec une hausse de 10 % du nombre de stagiaires formés.