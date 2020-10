La FNBM lance l’Observatoire des métiers et des qualifications

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer FNBM Supprimer FNBM Supprimer Constructys Supprimer France Supprimer Valider Valider

Suite à un accord signé avec différents syndicats le 3 juillet 2020, l’organisation professionnelle annonce la création de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dédié à la branche du négoce des matériaux de construction.

La Fédération des négoces de bois et des matériaux de construction (FNBM) vient d’annoncer la création de l’Observatoire des métiers et des qualifications. Cette création résulte d’un accord, signé le 3 Juillet 2020, entre l’organisation professionnelle et deux syndicats : la CGT Construction Bois et Ameublement et la CFTC Commerce Service et Force de Vente.

5 objectifs

Cet « Observatoire », placé sous l’égide et l’autorité de la Commission paritaire nationale de l’Eemploi et de la formation professionnelle dont le secrétariat est assuré par la FNBM, a un quintuple objectif : "anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l’emploi ; mener les travaux d’analyse et d’étude nécessaires à la mise en œuvre d’une Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences de la branche ; conduire des études ou recherches en matière de formation, d’ingénierie et de certification ; outiller les entreprises, en priorité les TPE-PME, pour mettre en œuvre leur GPEC ; et dresser un portrait statistique et qualitatif de la branche du négoce des matériaux de construction ". Ces missions sont confiées à l’Opco Constructys et à tout autre organisme compétent en la matière. A noter qu’un site internet dédié sera mis en place et rendra compte des travaux menés par l’Observatoire.

Pour rappel, la FNBM représente 1200 adhérents, regroupant 3500 sociétés et 78 000 salariés réparties sur 5.500 points de vente pour un chiffre d’affaires de plus de 19 Md€.