La FNBM change de nom, et devient FDMC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer FNBM Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les négoces de matériaux, généralistes comme spécialistes, sont désormais regroupés au sein de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), nouvelle identité de la FNBM.

A l'occasion de ses voeux, la FNBM change d'identité. La Fédération du négoce bois matériaux devient Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC). Dans un courrier adressé aux adhérents de sa structure fin décembre, le président Franck Bernigaud expliquait ainsi cette décision, adoptée lors de l'Assemblée générale de l'automne dernier : "Grâce à la pugnacité de notre Fédération nous avons bénéficié d’une dérogation pour le secteur de la vente des matériaux de construction. Les futures contraintes sur la reprise des déchets dans le bâtiment découleront d’un principe de Responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction. Et notre Fédération regroupe des spécialistes et des généralistes ou multi-généralistes qui diffusent des matériaux à destination de chantiers de gros œuvre, de bois, de couverture, de travaux publics ou encore de carrelage et de sanitaire", peut-on lire dans cette lettre.

L'identité graphique et le nouveau site de la FDMC seront dévoilés prochainement.