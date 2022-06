La FNAS et la FDME donnent naissance à Coédis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce électrique Supprimer FNAS Supprimer FDME Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les deux fédérations de distributeurs fusionnent au sein d’une nouvelle organisation dénommée Coédis. Elle est présidée par José Pretot (Rexel) et vice-présidée par Frédéric Colly (Partedis / Algorel).

Appelée de leurs vœux depuis de nombreuses années par les présidents de la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME) et de la Fédération des négociants en appareils sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (FNAS), cette fusion était effective depuis le 1er janvier 2022. Il ne manquait plus que « la publication des bans ». Eh bien c’est chose faite ! Le 26 juin dernier, les deux organisations professionnelles ont officialisé leur union et dévoilé le nom de baptême de la nouvelle organisation. Elle s’appelle Coédis, la Fédération des distributeurs d’équipements et solutions électriques, génie climatique et sanitaires.

85 % du marché

Le nouvel ensemble pèse lourd : un marché de 13 Md€, 380 entreprises, plus de 4000 points de vente et 37500 salariés. Un poids qui devrait lui permettre de « d’accroître la représentativité et la visibilité » de la profession auprès de l’ensemble de la filière professionnelle mais surtout « des pouvoirs publics et de leur écosystème ». Son président, José Pretot, va plus loin même : « Représentative à 85 % de son marché, Coédis va avoir un rôle pivot sur le secteur. » Et notamment « de défendre les intérêts de ses adhérents auprès de cet écosystème et de s’assurer que leur diversité et leurs spécificités sont bien prises en compte. »

Relever les défis

Ce n’est pas la seule mission de Coédis. La nouvelle organisation doit permettre « mieux relever collectivement les défis majeurs de demain. » Pour y parvenir, elle va mettre en place des commissions métiers (électricité, ENR/Chauffage, Sanitaire/plomberie), des commissions thématiques (RSE, environnement/REP, logistique et transport…) ainsi que des outils digitaux en lien avec FAB-DIS et ETIM. Elle va aussi développer des délégations régionales « afin d’être au plus près des adhérents » et « consolider des partenariats avec l’ensemble des acteurs de la filière du second œuvre du bâtiment pour co-construire des réponses ambitieuses, tout en restant réalistes, aux défis auxquels nous devons faire face. »

16 membres au CA

Coédis est présidé par José Pretot (Rexel) et vice-présidé par Frédéric Colly (Partedis / Algorel). Quant au conseil d’administration, il est composé de 16 membres. En plus de José Pretot et Frédéric Colly, il comprend : Luc Argemi (Richardson), Patrick Bourdon (SGDB France), Olivier Cianelli (Sonepar), Jean-François Dubost (Quincaillerie aixoise), Christophe Dufosse (CA2E/Socoda), Didier Flavenot (Téréva), Jean-Michel Freymann (Siele), Guillaume Laisne (Descours & Cabaud), Jérôme Malassigne (Sonepar), Olivier Mercadal (DSC), Pauline Mispoulet (Socoda), Thomas Moreau (Rexel), Gabriel Nollet (Partelec), Géraud Rouchy (Rouchy / Algorel).