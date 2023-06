La Fnaim du Grand Paris se lance dans le référencement des entreprises du bâtiment

« Nous voulons être la référence dans la recommandation d’entreprises du bâtiment. » Cette phrase ne vient pas d’un dirigeant d’une nouvelle start-up, mais bien d’Olivier Princivalle, président de la Fnaim Grand Paris.

En collaboration avec Batiref, entreprise de vérification des avis sur Internet et de référencement des professionnels, et Actradis, réseau d’entreprises du bâtiment et gestionnaire de document, la Fnaim du Grand Paris a lancé le 30 mai 2023 une offre de services à destination des entreprises du bâtiment.

Ce package comprend donc un service de vérification des avis et de mesure de la satisfaction client avec Batiref, la récolte et la diffusion des documents administratifs des entreprises par Actradis, et enfin une labellisation Fnaim du Grand Paris ainsi qu’un référencement de l’entreprise à la fédération.

Trouver des entreprises

L’enjeu de cette démarche n’est cependant pas nouvelle : il s’agit toujours et encore rassurer les propriétaires sur le sérieux d’une entreprise et donc sur la bonne tenue des travaux rénovation. Ce qui peut cependant étonner, c'est l’implication d’une fédération de l’immobilier. Et pourtant : « Nous manquons d’entreprises du bâtiment, notamment labellisées RGE pour ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique, explique Olivier Princivalle. Avec ce projet, nous voulons faciliter les démarches de nos adhérents et des particuliers dans leurs travaux de rénovation. »

Garantir la fiabilité de l’entreprise

Au prix de de 199 € HT par mois, cette offre vise aussi à améliorer l’image de l’entreprise. Les trois acteurs garantissent en effet une vérification systématique des dossiers présentés par les entreprises grâce à une commission qui se réunira tous les mois.

Actradis vérifie la fiabilité réglementaire en récoltant le Kbis, l’attestation Ursaf, l’attestation d’assurance RCP, la liste des salariés étrangers hors UE et l’attestation fiscale de l’entreprise, tandis que Batiref garantit la fiabilité des avis clients et réalise un travail de qualification et d’accompagnement de l’entreprise par téléphone.

Les trois acteurs comptent aussi contrôler les entreprises tous les ans, afin de s'assurer que leurs documents administratifs sont à jour et que la qualité de leur travail reste constante.

Pour assurer le développement du projet, la Fnaim du Grand Paris a annoncé se rapprocher de la Capeb et de la FFB, et espère pouvoir se coordonner avec les deux organismes représentant les entreprises du bâtiment.