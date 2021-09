La fiscalité locale sur la voie d’une remise à plat

« Une remise à plat de la fiscalité locale s’imposera à l’issue de l’élection présidentielle » : tous les participants aux quatrièmes rencontres des finances publiques orchestrées par France Urbaine souscrivent au pronostic formulé par Olivier Saint-Martin, rapporteur général de la Commission des finances à l’Assemblée nationale. Deux idées majeures soudent les grandes villes et agglomérations, réunies le 23 septembre à l’hôtel de ville de Paris : rétablir le lien entre contribuables et élus ; inciter ces derniers à construire et à aménager.