La filière technique du bâtiment en première ligne face à la crise énergétique

Le coût de l’énergie est au cœur des préoccupations actuelles. Mais saviez-vous que le 26 août 2022, le prix de gros de l’électricité pour 2023 a battu un record, dépassant 1 000 euros par MWh, soit 11,7 fois le prix un an plus tôt ? L’approvisionnement d’électricité inspire aussi des interrogations, avec des risques de coupures évoqués par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE lors de sa conférence de presse le 14 septembre 2022. Face à cette situation, le secteur immobilier constitue un formidable levier qu’il convient d’activer pour faire des économies d’énergie. Les bâtiments représentent en effet 44 % de la consommation en France, dont 30 % sont perdus en exploitation. Le gouvernement a déjà pris la mesure de ce potentiel d’économies, proposant des plans de rénovation énergétique successifs, pour consommer moins d’énergie en isolant mieux ou en changeant les équipements de chauffage, par exemple, mais sans obtenir jusqu’à présent les résultats attendus. En savoir plus sur les solutions pour répondre à l’urgence énergétique.

Vers des actions à gain rapide et à fort retour sur investissement

Aujourd’hui, l’objectif est toujours de rénover les bâtiments pour réduire la facture énergétique, mais la stratégie a évolué. Les dernières réglementations recommandent d’équiper les bâtiments de systèmes de mesure et de pilotage, pour économiser jusqu’à 40 % d’énergie sans perdre de confort. La mesure des consommations est une première étape, incontournable, pour rendre visible les dépenses d’énergie de chaque point de charge et prendre les bonnes décisions pour améliorer l’utilisation de l’énergie et éliminer les gaspillages. Imaginez les gains, rien qu’en évitant la perte de 30 % d’énergie en exploitation. Un logiciel de gestion de l’énergie permet ainsi de simplifier et d’automatiser la mesure. ROI garanti dans des temps records, encore plus depuis que les prix de l’énergie flambent ! Aujourd’hui, plus que jamais, les bâtiments qui sont équipés d’un système complet de gestion de l’énergie feront des économies. C’est donc le moment pour la filière d’aider ses clients à investir dans ces solutions face à la situation énergétique !

Un système de gestion de l’énergie et une GTB pour instrumenter, puis mesurer et piloter le bâtiment

A partir de cette mesure des consommations avec le logiciel de gestion de l’énergie, il est en plus possible d’agir et de piloter les usages du bâtiment avec un système de gestion technique du bâtiment (GTB). Pour aider leurs clients à réduire leurs factures d’énergie, les prescripteurs, les installateurs et les intégrateurs de systèmes sont de plus en plus nombreux à proposer une GTB, qui constitue un moyen d’instrumenter, de mesurer et de piloter par le digital les différents équipements techniques qu’on retrouve dans les bâtiments. Selon le Baromètre 2021 de l’Immobilier Responsable de l’OID, elle permettrait d’économiser 53 % d’énergie, rien qu’en contrôlant le chauffage et la climatisation, principaux consommateurs d’énergie dans le bâtiment. Il est donc étonnant qu’aujourd’hui, seuls 6 % des bâtiments tertiaires soient équipés d’une GTB.

Trois couches indépendantes pour l’interopérabilité

Sur le principe, la GTB est d’abord composée d’une première couche de capteurs (sondes de température, de pression ou d’hygrométrie, par exemple) et d’actionneurs (contacteurs de pilotage de l’éclairage, vannes de régulation d’une chaudière…), qui remontent des informations à la couche des automates et des contrôleurs. Et au-dessus, la GTB compte une supervision pour fédérer l’ensemble des automates, tout en apportant une interface pour l’exploitant du bâtiment, voire l’occupant, pour gérer le confort. La GTB constitue ainsi la colonne vertébrale du bâtiment qui collecte 95 % des informations. Si elle est suffisamment interopérable, elle peut même remonter les données de tous types d’équipements.

EcoStruxure™ Building Operation : l’interopérabilité sécurisée

« Prenons l’exemple de notre GTB, EcoStruxure™ Building Operation (EBO), rapporte Julien Bongars de Vaudeleau, Responsable marketing bâtiment connecté chez Schneider Electric France. Elle est capable d’aspirer toutes les données du bâtiment, via le protocole de communication Bacnet IP. C’est un protocole intéressant en termes d’interopérabilité, parce que l’intégrateur n’a qu’à renseigner l’adresse IP de l’équipement avec lequel vous souhaitez communiquer. » Mais qui dit interopérabilité, dit aussi risque de faille de sécurité puisque les équipements parlent tous d’une même voix. C’est pourquoi EBO est l’un des premiers systèmes à intégrer le protocole Bacnet Secure, qui vise à sécuriser tous les échanges au sein d’une GTB. Si cela ne suffisait pas, elle présente aussi le composant Secure Boot, un micrologiciel qui va garantir qu’il n’y aura aucun risque de falsification au démarrage de l’automate par une personne mal intentionnée. « Enfin, les intégrateurs apprécient que EcoStruxure™ Building Operation réponde à la norme SAML 2.0 d’authentification, couplée à l’Active Directory du client pour gérer la politique de mot de passe des collaborateurs, conclut Julien Bongars de Vaudeleau. Cela garantit à la fois le confort d’utilisation pour les usagers et la sécurité du mot de passe défini, pour accéder aux différents applicatifs de l’entreprise… dont EBO ! »

