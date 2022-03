La filière professionnelle vers des jours meilleurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Formation BTP Supprimer Emploi Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Au lycée Léonard-de-Vinci, dans le XVe arrondissement de Paris, la filière professionnelle attire progressivement de nouveaux profils.

Les machines à commande numérique et à gravure au laser côtoient celles, plus traditionnelles, de découpe et d’usinage. Dans le [...]