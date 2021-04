La filière déco promeut les pros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer 100 % second œuvre Supprimer FND Supprimer Communication Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Pour valoriser le savoir-faire du négoce et des artisans auprès des particuliers, la Fédération nationale de la décoration et son Club partenaires vont lancer le 26 avril 2021 une campagne de communication sur les réseaux sociaux.

Sa base-line : « Les pros de la déco… C’est nous ! » Son slogan : « Rêvez déco… Pensez pros ! ». A partir du 26 avril 2021, la filière déco lance une inédite campagne digitale auprès du grand-public pour valoriser le savoir-faire des négoces et des artisans sur trois réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram et Facebook. Pilotée par la Fédération Nationale de la Décoration (FND) et son Club Partenaires qui réunit des industriels adhérents, elle fédère aussi les réseaux UNA-PVR-CAPEB & UPMF-FFB ainsi que les centres de formation et organisations professionnelles.

Trois thèmes, trois visuels

Cette campagne est composé de trois thèmes : partir loin sans sortir de chez vous ; vous faire voir la vie en rose ; des solutions adaptées aux projets les plus fous. Et chacun est illustré par un visuel associant une image paradi¬siaque et un outil des métiers de la décoration, « signifiant ainsi que le rêve devient accessible avec les pros de la déco », d’après le communiqué.

Trois semaines

La campagne durera trois semaines (jusqu’au 17 mai), avec un thème par semaine, autour de trois temps forts : Lundi, la publication sur les trois réseaux sociaux de l’affiche ; mercredi, la diffusion de la vidéo de l’interview d’un distributeur et de son showroom ; le vendredi, la publication d’une image de chantier en cohérence avec le thème de la semaine. A noter que chaque post redirige le grand public vers le site web : www.lesprosdeladecocestnous.fr.

Un site dédié

En plus d’être un site « vitrine » pour les pros de la déco, « le site a été conçu pour apporter des informations concrètes et des conseils aux par¬ticuliers qui souhaitent mener à bien un projet de décoration intérieure ou extérieure dans les meilleures conditions. »

« Avec ce dispositif complet de communication auprès du grand public, la filière des métiers de la décoration rappelle aux particuliers qu’en faisant confiance aux distributeurs, aux produits et aux artisans professionnels, c’est une garantie de satisfaction. »

Pour rappel, la FND revendique plus de 200 entreprises adhérentes, plus de 1 400 points de vente, plus de 7 000 salarié(e)s et environ 2,5 Md€ HT de CA annuel.