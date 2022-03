La filière couverture sous fortes pressions

Dans un marché en pleine expansion, les couvreurs peinent à honorer leurs engagements, alors que les carnets de commandes ne désemplissent pas. Les stocks sont vides et les industriels peinent à honorer leurs commandes. À cela, il faut encore ajouter des pénuries sur certains matériaux et l'explosion des factures d'électricité et de gaz. Résultats, certains fabricants arrêtent leurs lignes de production quand d'autres n'hésitent pas à contingenter leurs livraisons. Les distributeurs grognent. D'autant que les hausses des prix en janvier et en mars liées à celles de l'énergie et à la demande dynamique sur les matériaux ferreux sont difficiles à répercuter chez les artisans.