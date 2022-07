La filiale américaine de Vicat inaugure un four sans combustible fossile

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Industrie Supprimer Vicat Supprimer Etats-Unis Supprimer Décarbonation Supprimer Ciment Supprimer Valider Valider

Le nouveau four de National Cement Company à Ragland (Alabama) a nécessité plus de deux ans de travaux et 300 millions de dollars d’investissement

Après le lancement d'un liant carbo-négatif, Vicat a franchi un nouveau pas vers son objectif de décarbonation (neutralité carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur) avec l'inauguration aux Etats-Unis d'un four fonctionnant sans combustible fossile.

Installé à Ragland (Alabama) par National Cement Company, filiale de Vicat, ce four a nécessité 2 ans de travaux et un investissement de 300 millions de dollars. Il doit permettre de réduire d’un tiers les consommations énergétiques du site et par extension d’au moins 40% son empreinte carbone.

Bois et pneus

Le four fonctionnant à base de combustibles alternatifs (copeaux de bois recyclés, sciure de bois provenant de fabricants de meubles et d'armoires de la région, combustibles dérivés de pneumatiques), il a fallu installer un espace de stockage pour ces déchets mais aussi un silo d’homogénéisation de 78 mètres de haut, un broyeur à cru vertical, une tour de préchauffage à 5 étages et un système automatique de stockage d'argile.

"Notre ambition est d'utiliser des combustibles alternatifs dans toutes nos cimenteries à travers le monde", a expliqué Guy Sidos, PDG de Vicat. "En plus d’éliminer l'énergie d'origine fossile et de la remplacer par des déchets régionaux recyclés, nos investissements contribuent directement au développement local. Nous sommes fiers de la modernisation et de la transformation de notre site de Ragland, notre toute première acquisition hors de France en 1974."

"Grâce à ce nouveau four, d'ici 2023, la totalité du ciment portland à usage général de type I produit à Ragland devrait être remplacé par du ciment portland au calcaire de type IL, un ciment mélangé innovant qui contient jusqu'à 15 % de calcaire", a annoncé R. Spencer Weitman, président de National Cement Company.