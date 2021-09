La FFB et les missions locales main dans la main pour attirer des jeunes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Emploi BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer FFB Supprimer Valider Valider

La FFB a récemment noué, avec l’Union nationale des missions locales, une convention « pour favoriser l’orientation et l'insertion professionnelle des jeunes vers les formations et les métiers du bâtiment ». Le texte, co-signé par Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion, vise une meilleure connaissance des métiers du secteur et de leurs modalités d’accès, ainsi que l’organisation d’un accompagnement adapté.

« Un système gagnant-gagnant qui ouvre des débouchés sur tous les territoires avec des recrutements et des contrats d’apprentissage ou des immersions en garantie jeunes ».

C’est ainsi que Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion auprès de la ministre du Travail, qualifie la convention « pour favoriser l’orientation et l'insertion professionnelle des jeunes vers les formations et les métiers du bâtiment », qu’elle a récemment co-signée avec la FFB et l’Union nationale des missions locales (UNML).

Renforcer les partenariats et développer de nouvelles actions

« Nous réaffirmons notre souhait d’accueillir des jeunes qui veulent préparer leur avenir professionnel dans notre secteur d’activité », appuie Olivier Salleron, président de la FFB.

Face aux besoins en main d’œuvre important et aux difficultés de recrutement récurrentes du secteur, et dans le droit fil de l’opération « 15 000 jeunes talents bâtisseurs » de la fédération, ce partenariat repose sur la volonté commune de contribuer à une bonne connaissance des métiers et de leurs modalités d’accès (parcours d’insertion, formations et qualifications requises), mais aussi d’organiser un accompagnement adapté en fonction des prérequis à atteindre.

Au programme : pérenniser les partenariats locaux, en faciliter le renforcement, et développer de nouvelles actions entre les partenaires.

L’UNML s’engage ainsi, à travers ce partenariat, à mobiliser le réseau national des missions locales pour permettre aux jeunes accompagnés de découvrir puis s’orienter vers les métiers du bâtiment, tout en sécurisant leur parcours d’insertion.