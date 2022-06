La FFB et le CCCA-BTP main dans la main pour faire avancer l’apprentissage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée FFB Supprimer CCCA-BTP Supprimer Formation BTP Supprimer Apprentissage BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’expertise « métier et sectorielle » pour la FFB, et celle au service de la qualité de la formation pour le CCCA-BTP. La fédération professionnelle et la tête de réseau de l'apprentissage du secteur viennent de nouer un partenariat afin d’accompagner les entreprises dans leurs besoins en formation et recrutement.

Efforts pour construire bas carbone, réhabiliter durablement le patrimoine et améliorer la performance énergétique du bâti, promotion de la transition numérique des métiers du bâtiment… Autant d’évolutions du BTP qui font émerger de nouvelles compétences, avec la nécessité de former et de recruter de plus en plus de jeunes diplômés.

Face à ces enjeux, la FFB et le CCCA-BTP s’allient dans le cadre d’un partenariat visant à renforcer leur collaboration pour l’apprentissage et la formation professionnelle dans le secteur.



La fédération et le comité s’engagent, pour la première fois, à apporter son expertise « métier et sectorielle », pour le second son expertise au service de la qualité de la formation professionnelle, et notamment de l’apprentissage.



« Impulser l’innovation dans les métiers et les pratiques pédagogiques »



Les deux parties ont arrêté un plan d’actions pour mobiliser leurs structures en faveur de l’évolution de la formation. Il s’agit, dès 2022, de mettre l’accent sur les besoins en compétences et placer l’innovation au cœur des formations préparant aux pratiques professionnelles. Il est aussi question de promouvoir l’enregistrement des certifications professionnelles et de favoriser l’intégration pérenne des nouveaux entrants en entreprise.

«Le développement des compétences est le cœur de ce partenariat, qui s’appuie sur les expertises du CCCA-BTP pour impulser l’innovation dans les métiers et les pratiques pédagogiques, afin de répondre aux besoins des entreprises et assurer l’excellence de la formation professionnelle, en particulier de l’apprentissage », commente Eric Routier, président du CCCA-BTP.