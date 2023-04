La FFB annonce le pire pour le logement neuf en 2025

« Cela fait deux ans que nous avertissons sur le logement neuf. Eh bien, ça y est, nous y sommes ! », déplore Olivier Salleron, président de la FFB, au début d’un point conjoncture organisé mercredi 12 avril.

Des alertes qui se sont faites régulières ces deux dernières années, mais qui tendent à être soutenues par les chiffres. Alors que les mises en chantier de logements sur les 12 derniers mois en glissement annuel à fin février 2023 baissent de 6,4 %, les autorisations font -5,1 %, mais surtout -26,7 % sur les 3 derniers mois. Les ventes sont aussi dans le rouge : en glissement annuel sur les 12 derniers mois à fin décembre 2022, -31,4 % pour l’individuel diffus et -16,2 % pour la promotion.

2025, une année noire pour le neuf ?

Ce qui a surtout retenu l’attention du président de la FFB, ce sont les chiffres prospectifs de 2025, évalués à partir des permis de construire : les mises en chantier en date réelle estimée dégringoleraient cette année-là à 107 000 logements individuels et 167 000 logements en collectif, pour un total de 274 000. Cela correspondrait à une baisse de 25 % pour le logement neuf et de 4% en volume pour la production du bâtiment entre 2022 et 2025. Une catastrophe annoncée, et Olivier Salleron n’hésite pas à dire que ces prévisions sont presque logiques : « Sans permis de construire ni investissements deux ans à l’avance, pas de construction. » Le président affiche aussi un autre chiffre, moins mathématique, concernant l’emploi : la suppression de 100 000 postes en raison de cette décroissance du secteur, même s’il concède qu’une dizaine de milliers de postes pourraient être préservés grâce au marché de la rénovation.

La rénovation et le non résidentiel progressent

Le non-résidentiel neuf tire cependant son épingle du jeu dans le futur. Au présent, sur les 12 derniers mois à fin février 2023 en glissement annuel, les surfaces commencées baissent de 1,4 %, notamment tirées par le bas par les bureaux (-7,4 %), mais équilibrées par les commerces (+12,2 %). Sur les trois derniers mois, la baisse est de 14,5 %, principalement à cause des bâtiments industriels (-32,8 %), alors que les hébergements hôteliers (+31,9 %) et les bâtiments administratifs (+13,9 %) reprennent des couleurs. Au futur, les surfaces autorisées de bâtiments non-résidentiels neufs augmentent de 7,9 % sur les trois derniers mois, boostées par les bâtiments administratifs (+16,5 %), et de 4,3 % sur les 12 derniers.

La rénovation a aussi son mot à dire, puisque la FFB estime une croissance moyenne du secteur de 2 % par an d’ici à 2025. Une croissance qui serait tout de même insuffisante selon Olivier Salleron, qui estime que le secteur pourrait soutenir, grâce à ses 530 000 salariés RGE (1 245 000 en tout), 6 à 7 % de croissance. Dans le détail, en glissement annuel sur le quatrième trimestre 2022, l’amélioration-entretien augmente en volume de de 1,8 %, 2,1 % à prix constant sur l’année 2022, mais les prévisions 2023 restent en deçà de leur moyenne. L’activité rénovation représente à présent 55 % du marché du bâtiment.