La Ferté-sous-Jouarre : le mémorial britannique a été rénové

Le mémorial britannique de La Ferté-sous-Jouarre a fait l’objet d’un chantier de restauration pendant six mois.

Doté d’une valeur historique et patrimoniale, le mémorial britannique situé à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) a été entièrement restauré. Des signes de dégradation ont été constatés sur ce bâtiment, avec des infiltrations d’eau liées au vieillissement, aux pierres usées et aux joints abîmés. En effet, des travaux de restauration y ont été menés pendant six mois, supervisés par un architecte en chef des monuments historiques. Cette opération s’est inscrite dans la politique de conservation de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), qui vise à préserver les éléments d’origine.

Le chantier, ayant débuté à la fin du printemps, a concerné la rénovation totale de la surface du dallage en reprenant toutes les pierres qui n’ont pas été endommagées et la totalité du rejointement horizontal. En outre, un système de ventilation par convection naturelle a été remis en place afin de diminuer l’humidité ambiante. S’y est ajoutée l’installation d’un dispositif de collecte des eaux de pluie pour recueillir les eaux pénétrantes des chéneaux et les rediriger vers le réseau public.

Ces travaux de restauration ont coûté 630 k€.