La Ferme du Rail, lauréate du Prix du projet citoyen 2020

Créé par l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), le Prix du projet citoyen a dévoilé son palmarès 2020. La remise du Prix interviendra en février prochain…

Projet lauréat, la Ferme du Rail (Paris XIXe) est née du désir d’habitants et d’associations du quartier de voir grandir un lieu qui allie agriculture urbaine et solidarité. La Ferme vise l’insertion de personnes précarisée autour d’un espace agri-urbain ouvert à tous. Son objectif est de minimiser les besoins en ressources énergétiques, alimentaires et financières par la mise en œuvre d’une économie circulaire. Elle développe des activités maraîchères en circuit court valorisant les déchets organiques de la ville. Elle s’articule autour d’une communauté de personnes en insertion et d’étudiants en horticulture de l’École du Breuil. Elle s’intègre au tissu social du quartier et génère une activité de service et de production agricole, créatrice d’emploi.

Maîtrise d’œuvre : agence Grand Huit (Julia Turpin et Clara Simay). Maîtrise d’ouvrage : Rehabail. Maître d’usage-citoyen : associations Atoll 75, Travail et Vie, Bail pour tous.

«Le projet porté par l’agence Grand Huit pour La Ferme du Rail nous a conquis par son adéquation avec les engagements que récompensent le Prix du projet citoyen. Initié par ses futurs habitants, il est exemplaire du point de vue de la mixité de sa programmation et de ses performances environnementales, tant du point de vue sociales que matérielles» souligne Samira Aït-Mehdi, présidente du jury.

Deux autres mentions ont été accordées par le jury à : Atelier+1 (Octave Giaume, Inès Winckler et César Bazin) pour La Bricole - Maître d’ouvrage : association Aurore. Maître d’usage-citoyen : Les Cinq Toits ; et à l’agence Seuil Architecture (Leslie et Philippe Gonçalves) pour l’usine de la Scop Aerem à Pujaudran (Gers) - Maître d’ouvrage et maître d’usage-citoyen : Scop Aerem.

Créé par l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), le Prix du projet citoyen distingue un projet exemplaire issu d’une démarche concertée entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et «maître d’usage-citoyen» dans les domaines de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et de l’aménagement.

La remise du Prix interviendra lors des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, le 18 février 2021.

Le jury 2020 : Samira Aït-Mehdi et Sylvain Latizeau, architectes ; Evane Brou (ministère de la Culture) ; Aminata Koné (Confédération des Familles), Jean-Marie Hennin (architecte, président de l’Association «La Maîtrise d’usage»), Pauline Polgar (journaliste), Dominique Gauzin-Müller, architecte ; Jean-Michel Woulkof, architecte et président de l’Unsfa ; Laure-Anne Geoffroy, vice-présidente de l’Unsfa ; Marie-Françoise Manière, présidente d’honneur de l’Unsfa.