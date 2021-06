La Fdme, la Fnas et la Fnd s’unissent au sein de la Confédération Geod

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer FNAS Supprimer FDME Supprimer FND Supprimer France Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce électrique Supprimer Valider Valider

Les trois organisations professionnelles s'unissent au sein d'une nouvelle structure confédérale. L'objectif : accroître leur visibilité et peser davantage sur leur environnement professionnel.

Ce rapprochement structurel était appelé de leurs vœux depuis de nombreuses années par les présidents de la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME), Alain Fragnaud, et de la Fédération des négociants en appareils sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (Fnas), Philippe de Beco. Et bien c’est chose faite.

Evolutions réglementaires

D’après le communiqué, « les événements qui se sont enchaînés depuis le début de l’année 2020, qu’il s’agisse des mesures prises par le gouvernement pour gérer la crise sanitaire puis relancer l’économie, notamment au travers de la rénovation énergétique, ou encore des évolutions réglementaires environnementales en cours et à venir (loi AGEC, mise en œuvre de la REP PMCB, loi Climat & Résilience, RE2020, etc.), et leurs impacts sur la distribution professionnelle du bâtiment et de l’industrie, ont renforcé la pertinence et l’urgence pour les Fédérations de ce secteur de se réunir pour s’exprimer d’une seule voix. »

5000 points de vente

Après des années de tractations, les deux organisations professionnelles ont finalisé leur rapprochement et uni leurs forces au sein de la Geod, la Confédération des distributeurs professionnels du bâtiment et de l’industrie, tout « en conservant leur indépendance et la main sur la gestion de leurs spécificités « métiers ». Avec un objectif : « accroître leur visibilité et peser davantage sur leur environnement professionnel et institutionnel et, ainsi, veiller à une meilleure prise en compte de leurs intérêts communs et, par extension, de leurs entreprises ». Elles ont été rejointes par la Fédération nationale de la décoration (FND).

Aujourd’hui, cette confédération représente un marché de 15 Md€, 600 entreprises, 5 000 points de vente et 40 000 salariés. Mais elle est appelé à grandir.

Soutien à la CGI

En effet, Geod a pour objectif comme l’explique Philippe de Beco, « d’accueillir les autres Fédérations de la distribution professionnelle spécialisée du bâtiment et de l’industrie qui partageraient notre vision et les missions que nous nous sommes fixés dans la continuité de notre soutien à la CGI ».