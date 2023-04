La FDMC et 6 syndicats votent pour la couverture de prévoyance obligatoire

L'accord a été conclu le 23 février dernier : la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction et six organisations syndicales (FNCB-CFDT, FNSCBA-CGT, FG-FO-Construction, CFTC Commerce, CFE-CGC BTP-SICMA et CFE-CGC-FNECS) ont voté pour la mise en place de la prévoyance obligatoire dans la branche du négoce des matériaux de construction et du bois, annonce la FDMC par voie de presse ce 17 avril. Les 7 organisations ont défini un socle de garanties permettant aux salariés de la branche d’accéder à une couverture de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) optimisée.

Les entreprises de la branche pourront dès le 1er octobre 2023 souscrire un contrat collectif d’assurance conforme aux dispositions de la convention collective - et ne devront pas dépasser le 31 décembre 2023. Pour répondre à cette nouvelle obligation, les partenaires sociaux proposent un régime collectif mutualisé de branche attractif incluant notamment un taux de cotisation garanti et un fonds de solidarité.

Dans ce cadre, la Branche a choisi de labelliser PRODIGÉO Assurances, société du Groupe PRO BTP dédiée à la protection sociale de la filière de la Construction, qui commercialisera cette offre auprès des entreprises sur l’ensemble du territoire.