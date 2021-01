La famille Mulliez se lance à la conquête de la ville du quart d'heure avec Nhood

L'Association Familiale Mulliez (AFM), propriétaire de la foncière Ceetrus et du groupe Auchan, a annoncé la création de Nhood, un nouvel opérateur immobilier au service de la transformation urbaine, et plus particulièrement de la reconversion de sites commerciaux en quartiers mixtes mêlant logements, bureaux, hôtels, services et espaces verts.