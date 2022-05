LA FACULTÉ DES SCIENCES D'AMIENS HENRI GAUDIN

En 1940, à l'âge de sept ans, Henri Gaudin fuit Amiens et les bombardements allemands. Cinquante ans plus tard, au début des années 1990, il y retourne pour construire dans le quartier Saint-Leu une université scientifique. Deux fois lauréat de l'Equerre d'argent - en 1986 pour des logements à Evry-Courcouronnes et en 1994 pour le stade Charléty à Paris -, l'architecte tenait pour sa plus belle œuvre, et la plus personnelle, cet ensemble en briques à la fois massif et doux qui se reflète dans l'eau des canaux. Avec sa volumétrie tantôt arrondie, tantôt tailladée, l'édifice marque l'aboutissement de ses recherches spatiales et formelles sur les géométries curvilignes qu'il n'aura de cesse de développer. Au quotidien, le travail d'Henri Gaudin passait essentiellement par le dessin, savant, arithmétique, sensible, qu'il pratiquait assidûment en tant qu'artiste. Homme de culture, grand théoricien de l'espace, il s'est également consacré à l'écriture et a conservé son esprit intranquille jusqu'à la fin de sa vie, en mars 2021.