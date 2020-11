LA FACULTÉ D'ARCHITECTURE DE PALERME

Depuis sa fondation en 1944 au cœur du centre historique, la faculté d'architecture de l'université de Palerme a connu plusieurs sièges. En 1998, elle est transférée dans le campus universitaire de 40 ha créé aux portes de la ville dans l'après-guerre. Le bâtiment qui l'abrite est le fruit d'un processus long et tortueux, entamé en 1983 ; en cours de construction, étudiants et enseignants s'y installent comme ils peuvent.

Conçu par deux ténors de l'architecture de l'Italie du Sud, Pasquale Culotta (1939-2006) et Giuseppe Leone (1936-2012), en collaboration avec Giuseppe Laudicina et Tilde Marra, l'édifice correspond à la troisième mouture d'un projet qui a changé de site et de programme au cours de sa gestation. Bien qu'inachevé - les travaux ont été suspendus en 2005 -, il offre une manifestation saisissante de la production architecturale de la fin du XXe siècle en Sicile, pourtant moins connue que d'autres expériences, tels que le quartier ZEN de Vittorio Gregotti ou la reconstruction de Gibellina.