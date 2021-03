La distribution de Le Nouy passe sous PTV Route Optimiser

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Services aux négoces Supprimer Logistique urbaine Supprimer France Supprimer Valider Valider

Réduire de 10 % les coûts de sa distribution et renforcer sa qualité de service sont les objectifs que Le Nouy s’est fixé en digitalisant sa fonction transport.

PME de 200 salariés spécialisée dans la fabrication de volets roulants, portails de jardin et de fenêtres en PVC ou en aluminium, Le Nouy s’adresse à une clientèle professionnelle pour l’essentiel. Depuis son siège à Briec dans le Finistère, l’entreprise rayonne sur l’Ouest de la France avec une flotte propre et affrétée d’une trentaine de camions. Pour réduire ses coûts de distribution et améliorer sa qualité de service, le menuisier industriel breton a décidé d’investir dans de nouveaux outils. Après une phase de sélection, il a retenu le logiciel de planification et d’optimisation de tournées PTV Route Optimiser. Présentés par son directeur industriel, Franck Le Merrer, deux critères ont abondé en faveur de cette solution : « sa souplesse par sa capacité à s’adapter à un environnement cumulant de nombreuses contraintes de livraison que ce soit au niveau de la variétés des produits ou des attentes clients, et l’expérience de PTV dans le domaine de la menuiserie » ; le logiciel étant déjà déployé chez une quinzaine de fabricants et distributeurs spécialisés dans cette filière.



Meilleure visibilité

En synergie avec le système d’information utilisé par Le Nouy, PTV Route Optimiser identifie les meilleures tournées et itinéraires à partir des commandes à livrer. Relié au portail web de l’éditeur (Cloud PTV Drive&Arrive) et équipé de systèmes d’échanges d’information, le logiciel assure en outre l’exécution en temps réel des livraisons avec la possibilité de recevoir et de transmettre des données avec les chauffeurs pendant leurs missions. A partir de ces informations, Le Nouy peut communiquer à ses clients une heure d’arrivée estimée précise et de façon dynamique. Parmi ses autres fonctionnalités, le logiciel permet de ventiler les commandes selon les capacités et équipements des véhicules (avec ou sans grue par exemple) et de gérer son pool de transporteurs affrétés avec leurs gilles tarifaires.

Amélioration continue

Avec son déploiement, Le Nouy s’est fixé pour objectif de réduire ses coûts de distribution de 10 %. Le menuisier mise également sur l’optimisation de son plan de transport pour réduire son empreinte carbone. Grâce à une cinquantaine d’indicateurs de performance fournie par l’application, ses équipes chargées de le mettre en œuvre disposent aussi d’outils et d’historiques pour l’évaluer et l’améliorer de façon continue.