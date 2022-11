La distribution carrelage, un marché qui reste très positif

Depuis la crise du Covid-19, le carrelage a bénéficié d'un marché favorable avec une croissance à deux chiffres. Toutefois, plusieurs nuages viennent assombrir le paysage : flambée des prix sur fond de guerre en Ukraine et de crise énergétique, fermetures de fours ou arrêt de production d'industriels, augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne, resserrement des conditions de crédits, grippage du marché immobilier, réaffectation du budget des ménages sur les vacances et la rénovation énergétique, baisse de la fréquentation dans les showrooms… Malgré tout, les acteurs du secteur restent relativement positifs. Ils continuent d'investir pour gagner du terrain à coups de rachats et de recrutements, d'ouvertures de salles d'exposition…