La digitalisation au service de la sécurité !

À l’heure où la digitalisation des chantiers s’accélère, la solution Novade permet de vous assurer que les consignes de sécurité et d’environnement soient bien respectées et de vous garantir la traçabilité de celles-ci.

La prise en compte de la sécurité et de la santé des collaborateurs n’a certes pas attendu la crise sanitaire pour être la priorité des entreprises. Grâce aux efforts consentis, l’accidentologie ‒ autrefois si marquée dans le monde du BTP ‒ a largement diminué ces dernières années. Mais en 2018, après pourtant dix années de baisse continue, la sinistralité a connu un rebond (+ 1,9 % pour les arrêts de travail, selon l’OPPBTP). Un constat qui tend à prouver que la prévention des risques doit rester un engagement permanent. Et cela est d’autant plus vrai en période de Covid-19… Seulement voilà, les mesures strictes prévues sur les chantiers pour se prémunir du virus viennent ajouter des règles aux règles.

La digitalisation pour mieux maîtriser les risques

Après un coup d’arrêt brutal des chantiers en mars dernier, à la reprise, les cadences ont dû être accélérées tout en assurant la sécurité des employés sur le terrain. Désormais, l’objectif est de réduire les risques et de faire appliquer efficacement les normes tout en impliquant les équipes. C’est là tout l’intérêt de la solution Novade à travers son module HSE (hygiène, sécurité, environnement), qui numérise les procédures clés : habilitations et fiches d’accueil du personnel, minutes et visites sécurité. Grâce à l’application mobile, les données sont capturées et communiquées instantanément sur site. Sébastien Gonzales, chef de chantier chez Spie CityNetworks témoigne : « Je vais moins sur chantier. À distance, je peux aider mes équipes à régler le problème. Et surtout ça évite toute cette paperasse qui se perd. Tout le monde a toujours son téléphone sur soi, donc chez Novade on l’utilise tout le temps. »

Ces informations collectées permettent de suivre en temps réel les objectifs HSE, tant au niveau du chantier que de l’entreprise, offrant ainsi une vision globale de l’activité.

Le système HSE, reflet de la performance d’une organisation

Grâce à cette solution, le suivi des actions préventives et correctives n’est plus chronophage. Désormais, une seule application permet de superviser à distance le respect des règles de sécurité, d’identifier en un coup d’œil, grâce aux tableaux de bord, les écarts et les tâches à réaliser. Sur le terrain, dès qu’une non-conformité est constatée, les équipes en sont alertées immédiatement. Des comptes-rendus sont automatiquement générés et peuvent être exportés à des fins d’audits ou d’inspections.

Sécurité : innover pour préparer l’avenir

La solution intègre également, un outil d’analyse qui permettra demain de relever de nouveaux défis. Grâce à l’intelligence artificielle notamment, il sera possible de prédire des risques d’accident. En attendant, Novade s’est donné trois principaux objectifs, confirme Denis Branthonne, CEO du groupe : « Continuer à avoir une application performante au plus près du terrain, travailler encore plus sur l’analyse de la donnée et son exploitation, et enfin, renforcer l’intégration à d’autres systèmes d’informations. »

Contenu proposé par Novade.