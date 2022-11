La DHUP demande à Inies de se mettre en conformité avec la loi République numérique

En septembre dernier, LeMoniteur.fr révélait comment les industriels, à travers les instances qui administrent la base de données des produits de la construction Inies, restreignaient l’utilisation de ces données dans le cadre des calculs carbone pourtant imposés par la RE 2020.

Le 20 octobre dernier, François Adam, directeur de la Direction de l’Habitat de l’urbanisme et des paysages au sein du ministère de la Transition écologique a adressé un courrier à Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l’Alliance HQE-GBC, en charge de l’administration d’Inies.

Le format PDF n’est pas adapté à l’exploitation des données



Ce courrier, que LeMoniteur.fr a pu consulter, constate que si les données environnementales sont au cœur du dispositif d’évaluation de l’impact environnemental des bâtiments, elles ne sont librement téléchargeables qu’au format PDF, « un mode de consultation qui n’est pas adapté pour leur exploitation ». Enfin, la demande de licence pour l’accès au webservice est soumise à des conditions sur l’utilisation ultérieure des données. Des contraintes qui ne sont pas conformes avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Le courrier demande donc à l’Alliance HQE-GBC de préciser un calendrier de mise en conformité.

Permettre la comparaison de produits à l’aune de critères environnementaux



François Adam précise : « Concrètement, cela signifie que les données environnementales doivent être disponibles dans un format exploitable de façon efficace et rapide par un ordinateur de façon à opérer des sélections, des tris et permettre in fine la comparaison de produits ».

