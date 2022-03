La DGCCRF dénonce les mauvaises pratiques persistantes dans les CCMI

Plus de la moitié des professionnels contrôlés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont fait l’objet de mesures pédagogiques, correctrices ou répressives. Tel est le bilan de l’enquête lancée en 2019 – et dévoilée seulement le 10 mars 2022 - sur les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI).